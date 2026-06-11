В Херсонской области ВСУ ночью атаковали мосты, есть повреждения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали три моста в Херсонской области.
- По предварительной информации губернатора области Владимира Сальдо, есть повреждения мостов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. ВСУ атаковали три моста в Херсонской области, по предварительной информации, есть повреждения, сообщил губернатор области Владимир Сальдо.
По его словам, предварительно, есть повреждения, специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
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