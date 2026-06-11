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В Херсонской области ВСУ ночью атаковали мосты, есть повреждения - РИА Новости, 11.06.2026
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09:12 11.06.2026 (обновлено: 09:18 11.06.2026)
В Херсонской области ВСУ ночью атаковали мосты, есть повреждения

Сальдо: ВСУ ночью атаковали три моста в Херсонской области, есть повреждения

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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атаковали три моста в Херсонской области.
  • По предварительной информации губернатора области Владимира Сальдо, есть повреждения мостов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. ВСУ атаковали три моста в Херсонской области, по предварительной информации, есть повреждения, сообщил губернатор области Владимир Сальдо.
"Сегодня ночью враг атаковал мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, предварительно, есть повреждения, специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
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