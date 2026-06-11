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Эксперты рассказали об ущербе европейской рыбопереработке от санкций ЕС - РИА Новости, 11.06.2026
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13:44 11.06.2026
Эксперты рассказали об ущербе европейской рыбопереработке от санкций ЕС

Зверев: санкции ЕС уже нанесли значительный ущерб европейской рыбопереработке

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПродажа рыбы
Продажа рыбы - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Санкции ЕС против России нанесли значительный ущерб европейской рыбопереработке, рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.
  • Европейская ассоциация переработчиков и трейдеров оценила масштаб ущерба от действующих санкций ЕС, включая высокие таможенные пошлины и блокирование выдачи разрешений на импорт.
  • С 1 января 2024 года импорт российской рыбы в страны Евросоюза облагается пошлиной в 13,7%.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Введенные против России санкции ЕС нанесли весьма значительный ущерб европейской рыбопереработке, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"Европейская ассоциация переработчиков и трейдеров (Seafood Europa)... официально представила доклад, в котором оценила масштаб ущерба для европейской рыбопереработки от уже действующих санкций: введение высокой таможенной пошлины и блокирование выдачи разрешений на импорт в Евросоюз для построенных рыбопромысловых судов и рыбоперерабатывающих заводов. И этот ущерб весьма значителен", - заявил Зверев.
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Ограничения на рыбный импорт из России со стороны ЕС начались с 2022 года и пятого пакета санкций. Тогда был введен полный запрет на ввоз российских ракообразных, икры и ее заменителей. С 1 января 2024 года импорт российской рыбы в страны Евросоюза облагается пошлиной в 13,7%.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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