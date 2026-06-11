Краткий пересказ от РИА ИИ
- Санкции ЕС против России нанесли значительный ущерб европейской рыбопереработке, рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.
- Европейская ассоциация переработчиков и трейдеров оценила масштаб ущерба от действующих санкций ЕС, включая высокие таможенные пошлины и блокирование выдачи разрешений на импорт.
- С 1 января 2024 года импорт российской рыбы в страны Евросоюза облагается пошлиной в 13,7%.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Введенные против России санкции ЕС нанесли весьма значительный ущерб европейской рыбопереработке, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"Европейская ассоциация переработчиков и трейдеров (Seafood Europa)... официально представила доклад, в котором оценила масштаб ущерба для европейской рыбопереработки от уже действующих санкций: введение высокой таможенной пошлины и блокирование выдачи разрешений на импорт в Евросоюз для построенных рыбопромысловых судов и рыбоперерабатывающих заводов. И этот ущерб весьма значителен", - заявил Зверев.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.