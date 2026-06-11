Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Мошковича

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу основателя "Русагро" Вадима Мошковича о мошенничестве и взятке, его дело рассмотрит Замоскворецкий суд Москвы, рассказал РИА Новости адвокат Александр Аснис.

"Нас уведомили о том, что утверждено обвинительное заключение, дело будет рассматривать Замоскворецкий суд", - сказал собеседник агентства.