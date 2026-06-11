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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Мошковича - РИА Новости, 11.06.2026
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14:26 11.06.2026
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Мошковича

Замоскворецкий суд рассмотрит дело основателя "Русагро" Мошковича

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВадим Мошкович в суде
Вадим Мошкович в суде - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Вадим Мошкович в суде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу основателя «Русагро» Вадима Мошковича о мошенничестве и взятке.
  • Дело Вадима Мошковича и бывшего гендиректора Максима Басова будет рассматривать Замоскворецкий суд Москвы.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу основателя "Русагро" Вадима Мошковича о мошенничестве и взятке, его дело рассмотрит Замоскворецкий суд Москвы, рассказал РИА Новости адвокат Александр Аснис.
"Нас уведомили о том, что утверждено обвинительное заключение, дело будет рассматривать Замоскворецкий суд", - сказал собеседник агентства.
Вадим Мошкович и бывший гендиректор Максим Басова обвиняются по делу о мошенничестве, ущерб оценивается в более чем 86 миллиардов рублей. Кроме того, сам Мошкович обвиняется в даче взятки бывшему губернатору Тамбовской области
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Ущерб по делу основателя "Русагро" Мошковича превысил 86 миллиардов рублей
16 апреля, 06:39
 
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