Бухарест попросил, чтобы дроны ВСУ взрывались до захода в румынские воды

КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Врио министра обороны Румынии Раду Мируцэ выступил с инициативой, чтобы украинские морские дроны запрограммированно взрывались, не заходя в украинские воды.

По его словам, нужно установить электронные датчики, которые позволят производителям или операторам дронов отслеживать их положение, чтобы можно было избежать опасности взрыва в румынских водах.