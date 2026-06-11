Бухарест попросил, чтобы дроны ВСУ взрывались до захода в румынские воды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Возле порта Констанца взорвался морской дрон, позже выяснилось, что изначально было пять дронов.
- Один дрон взорвался в украинских водах, остальные — в румынских.
- Мируцэ предложил Украине гарантировать, что все беспилотники, запускаемые в Черном море, будут оснащены технической начинкой для автоматического взрыва при приближении к территориальным водам Румынии на расстоянии в 12 морских миль.
КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Врио министра обороны Румынии Раду Мируцэ выступил с инициативой, чтобы украинские морские дроны запрограммированно взрывались, не заходя в украинские воды.
"Я хочу предложить нашим соседям на Украине гарантировать нам, что все беспилотники, которые они запускают в Черном море, были оснащены технической начинкой, которая запрограммирует их на автоматический взрыв в случае приближения к территориальным водам Румынии на расстоянии в 12 морских миль", - сказал Мируцэ журналистам.
По его словам, нужно установить электронные датчики, которые позволят производителям или операторам дронов отслеживать их положение, чтобы можно было избежать опасности взрыва в румынских водах.
Мируцэ также заявил, что попросил Киев о сотрудничестве в расследовании, чтобы установить обстоятельства и причины уже произошедшего взрыва.
Греция 3 июня направила украинским властям официальный демарш из-за найденного на греческом острове украинского морского дрона. Газета "Прото Тема" 8 мая сообщала, что греческие рыбаки обнаружили в морской пещере у острова Лефкада дистанционно управляемое судно, которое, по источникам газеты "Катимерини", является морским дроном-камикадзе "Казак Мамай". Министр обороны Греции Никос Дендиас впоследствии подтвердил, что найденный беспилотный аппарат был украинским.