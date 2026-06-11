В Севастополе открылась выставка с оригинальными фрагментами полотна Рубо

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Экспозиция с историческими фрагментами полотна Франца Рубо, копия которого была уничтожена в музее обороны Севастополя в результате атаки ВСУ, открылась в Севастополе, передает корреспондент РИА Новости.