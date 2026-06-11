В Севастополе открылась выставка с оригинальными фрагментами полотна Рубо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе открылась экспозиция с историческими фрагментами полотна Франца Рубо, копия которого была уничтожена в музее в результате атаки ВСУ.
- Фрагменты подлинного полотна "Штурм 6 июня 1855 года", спасенные в годы обороны Севастополя 1941–1942 годов и прошедшие реставрацию в Москве, впервые представлены в Севастополе в отреставрированном виде.
- На выставке представлены десятки фрагментов оригинальной панорамы, включая наиболее крупные "Атака" и "Левее Юферова", а также экспонаты времен Крымской войны.
СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Экспозиция с историческими фрагментами полотна Франца Рубо, копия которого была уничтожена в музее обороны Севастополя в результате атаки ВСУ, открылась в Севастополе, передает корреспондент РИА Новости.
Части подлинного полотна "Штурм 6 июня 1855 года" были ранее доставлены в Севастополь и размещены в фойе кинотеатра "Украина". Эти фрагменты, спасенные в годы обороны Севастополя 1941–1942 годов и долгое время хранившиеся в фондах, пройдя реставрацию в Москве, возвратились на историческую родину и впервые представлены в Севастополе в отреставрированном виде.
Как передает корреспондент РИА Новости, выставка проходит в кинотеатре на улице Ленина. Посетителями стали сотни жителей и гостей города. Выставку посетил мэр Севастополя Михаил Развожаев.
Люди всех возрастов, многие с детьми, пришли ознакомиться с работами французского живописца, создавшего знаменитую Панораму. Выставка открылась спустя два дня после варварского удара боевиков ВСУ по зданию Панорамы.
На открывшейся выставке представлены десятки фрагментов оригинальной панорамы включая наиболее крупные "Штурм 6 июня 1855 г." - "Атака" и "Левее Юферова". Есть и экспонаты времен Крымской войны: Черкесское седло, мундиры военнослужащих русской армии.