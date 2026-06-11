"Совсем безмозглые". Призыв партии Мерца в отношении россиян ужаснул Запад

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пользователи соцсети X резко отреагировали на предложение немецкого правящего блока ХДС/ХСС ввести полный запрет на выдачу туристических виз россиянам.
- Пользователи соцсети X выразили возмущение и критику по поводу предложения запретить выдачу туристических виз россиянам, назвав его проявлением русофобии и абсурда.
- В комментариях пользователи высказали мнение о том, что Россия не является врагом и что запрет на визы не имеет смысла.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X резко отреагировали на предложение немецкого правящего блока ХДС/ХСС в Европарламенте во главе с канцлером Фридрихом Мерцем ввести полный запрет на выдачу туристических виз россиянам.
"Русофобия — это психическое расстройство", — подчеркнул @MarkelGerald.
"У вас не все дома! Вместо того чтобы остановить этого клоуна в Киеве и поднять нашу экономику, вы, идиоты, несете чушь о туристах, которые деньги ПРИВЕЗУТ С СОБОЙ! Вы вообще совсем безмозглые? Как нужно быть таким глупыми?" — возмутился @AndX373764.
"Почему русским нельзя здесь отдыхать? Мы что, воюем с Россией? Честно говоря, это просто глупости, просто отвратительно", — пожаловался @flusione.
"Какой идиотский бред! Ведь и множество русских погибло от украинских атак, пока украинцы в Европе на отдыхе были. Так в чем же смысл этого тупого поста?" — задался вопросом @Boris_Mobus.
"Это самый отвратительный твит, который мне пришлось прочитать сегодня. Я сомневаюсь в вашей человечности, по-другому я не могу объяснить эту ненависть ко всему русскому, которая исходит из Брюсселя и Страсбурга. Отвратительно!" — заключил @ONose63.
В начале мая издание Euractiv писало, что страны ЕС в 2025 году выдали более 620 тысяч виз россиянам, что на 10,2% больше, чем в 2024 году, это число также стало рекордным с начала 2022 года. В ноябре 2025 года Еврокомиссия объявила об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз.
В МИД, в свою очередь, называли этот шаг дискриминацией по национальному признаку и примером лицемерия Брюсселя.
Шенгенская зона — это пространство 29 европейских государств, отменивших внутренний пограничный контроль, что позволяет свободно перемещаться между ними с единой визой. В нее входят 25 стран ЕС и четыре страны ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария).