Россиянина депортировали из Вьетнама за вылов мидий в Черном море

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянин, находившийся в международном розыске за незаконный вылов водных биологических ресурсов в Черном море, депортирован из Вьетнама.
- Мужчина был объявлен в международный розыск после того, как в сентябре 2021 года он вместе с сообщниками выловил в Цемесской бухте более 4,5 тысяч черноморских мидий.
- Обвиняемый был задержан во Вьетнаме и передан сотрудникам Линейного управления МВД России в аэропорту «Шереметьево» по прибытии в Москву.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россиянин, находившийся в международном розыске за незаконный вылов водных биологических ресурсов в Черном море, депортирован из Вьетнама, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она отметила, что по имеющимся данным, в сентябре 2021 года злоумышленники с использованием транспорта и снаряжения для подводных работ выловили в Цемесской бухте в районе Новороссийска более 4,5 тысяч черноморских мидий.
Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Сообщники, за исключением скрывшегося за границей фигуранта, были привлечены к уголовной ответственности. Мужчина был объявлен в международный розыск.
В дальнейшем полицейские установили, что разыскиваемый находится на территории Вьетнама. Компетентными органами этого государства он был задержан и помещен в депортационный центр управления общественной безопасности Хошимина.
"В результате профессиональных совместных действий сотрудников УМС России, представителя ведомства в Социалистической Республике Вьетнам и сотрудников МОБ Вьетнама организована депортация обвиняемого. По прибытии в Москву он передан сотрудникам Линейного управления МВД России в аэропорту "Шереметьево". Инициатор розыска проинформирован", - заключила официальный представитель МВД России.
Из Тайланда депортировали осужденного за угрозу убийством россиянина
4 декабря 2025, 06:51