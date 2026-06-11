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Россиянина депортировали из Вьетнама за вылов мидий в Черном море - РИА Новости, 11.06.2026
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22:52 11.06.2026
Россиянина депортировали из Вьетнама за вылов мидий в Черном море

Находившегося в международном розыске россиянина депортировали из Вьетнама

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Вьетнама в Хошимине
Флаг Вьетнама в Хошимине - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Флаг Вьетнама в Хошимине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянин, находившийся в международном розыске за незаконный вылов водных биологических ресурсов в Черном море, депортирован из Вьетнама.
  • Мужчина был объявлен в международный розыск после того, как в сентябре 2021 года он вместе с сообщниками выловил в Цемесской бухте более 4,5 тысяч черноморских мидий.
  • Обвиняемый был задержан во Вьетнаме и передан сотрудникам Линейного управления МВД России в аэропорту «Шереметьево» по прибытии в Москву.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россиянин, находившийся в международном розыске за незаконный вылов водных биологических ресурсов в Черном море, депортирован из Вьетнама, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В аэропорту Хошимина вьетнамские коллеги передали представителю МВД России в Социалистической Республике Вьетнам одного из участников группы, осуществлявшей незаконный вылов водных биологических ресурсов в акватории Черного моря", - приводит слова Волк сайт МВД Медиа.
Она отметила, что по имеющимся данным, в сентябре 2021 года злоумышленники с использованием транспорта и снаряжения для подводных работ выловили в Цемесской бухте в районе Новороссийска более 4,5 тысяч черноморских мидий.
Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Сообщники, за исключением скрывшегося за границей фигуранта, были привлечены к уголовной ответственности. Мужчина был объявлен в международный розыск.
В дальнейшем полицейские установили, что разыскиваемый находится на территории Вьетнама. Компетентными органами этого государства он был задержан и помещен в депортационный центр управления общественной безопасности Хошимина.
"В результате профессиональных совместных действий сотрудников УМС России, представителя ведомства в Социалистической Республике Вьетнам и сотрудников МОБ Вьетнама организована депортация обвиняемого. По прибытии в Москву он передан сотрудникам Линейного управления МВД России в аэропорту "Шереметьево". Инициатор розыска проинформирован", - заключила официальный представитель МВД России.
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