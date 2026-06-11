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Машков попросил Медведева помочь в восстановлении панорамы в Севастополе - РИА Новости, 11.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:32 11.06.2026
Машков попросил Медведева помочь в восстановлении панорамы в Севастополе

Машков попросил Медведева помочь в восстановлении панорамы "Оборона Севастополя"

© РИА Новости / Марина ТрашковаАктер Владимир Машков
Актер Владимир Машков - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Марина Трашкова
Актер Владимир Машков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Машков призвал партию «Единая Россия» помочь в восстановлении здания панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов».
  • Бандитский режим Украины уничтожил панораму «Обороны Севастополя» в Севастополе, отметил Машков.
  • Особенность здания панорамы — прозрачная стеклянная крыша, что сделало его уязвимым для снарядов.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей России, народный артист РФ Владимир Машков призвал партию "Единая Россия" помочь в восстановлении здания панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", обратившись к заместителю председателя Совета безопасности РФ, председателю партии "Единая Россия" Дмитрию Медведеву.
Медведев в четверг провел заседание экспертного совета по формированию народной программы "Единой России".
"Хочу сказать об одном вопиющем факте, когда наше историческое наследие разрушается не от времени, а от действий наших врагов: бандитский режим Украины уничтожил панораму "Обороны Севастополя" в Севастополе. Знаете, какая особенность у этого здания? Крыша. Прозрачная, стеклянная, чтобы внутри был естественный свет, поэтому проникнуть снарядам было совершенно просто. И, конечно, я бы попросил партию "Единая Россия" поддержать Севастополь и помочь в восстановлении этого уникального произведения искусства", - сказал Машков в ходе своего выступления.
ВСУ в ночь на среду атаковали здание панорамы "Оборона Севастополя", разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
После удара ВСУ удалось спасти десять фрагментов копии полотна.
Панорама "Оборона Севастополя 1854–1855 гг" - самый посещаемый объект музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя. Исторической основой создания панорамы послужили события обороны города в период Крымской войны. Заказ на создание панорамы в 1901 году получил художник Франц Рубо, основоположник отечественной школы батальной и панорамной живописи. Здание панорамы подверглось обстрелу в годы Великой Отечественной войны и было восстановлено в 1954 году. С тех пор ее посетило более 40 миллионов человек.
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КультураРоссияСевастопольУкраинаВладимир МашковДмитрий МедведевЕдиная РоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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