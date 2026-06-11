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Доминирование Запада уходит в прошлое, заявил посол России во Франции - РИА Новости, 11.06.2026
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20:44 11.06.2026
Доминирование Запада уходит в прошлое, заявил посол России во Франции

Посол Мешков: Европа исчерпала потенциал колониального наследия

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлексей Мешков
Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Алексей Мешков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России во Франции Мешков заявил, что мир находится на стадии трансформации и создания многополярной системы.
  • По его мнению, страны БРИК и ШОС сейчас экономически динамичнее и сильнее западных государств.
ПАРИЖ, 11 июн - РИА Новости. Доминирование Запада уходит в прошлое, Европа исчерпала потенциал колониального наследия, заявил в четверг посол России во Франции Алексей Мешков.
"Мы находимся на стадии трансформации мира, создания многополярной системы. Доминирование Запада уходит в прошлое, а Европа исчерпала потенциал своего колониального наследия", - сказал Мешков в интервью французскому онлайн-СМИ Tocsin.
Дипломат добавил, что сейчас страны БРИК и ШОС экономически динамичнее и сильнее западных государств.
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