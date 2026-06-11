Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России во Франции Мешков заявил, что мир находится на стадии трансформации и создания многополярной системы.
- По его мнению, страны БРИК и ШОС сейчас экономически динамичнее и сильнее западных государств.
ПАРИЖ, 11 июн - РИА Новости. Доминирование Запада уходит в прошлое, Европа исчерпала потенциал колониального наследия, заявил в четверг посол России во Франции Алексей Мешков.
"Мы находимся на стадии трансформации мира, создания многополярной системы. Доминирование Запада уходит в прошлое, а Европа исчерпала потенциал своего колониального наследия", - сказал Мешков в интервью французскому онлайн-СМИ Tocsin.
Дипломат добавил, что сейчас страны БРИК и ШОС экономически динамичнее и сильнее западных государств.