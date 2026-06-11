У России развязаны руки: США боятся войны и готовы бросить союзников

Обострение на Ближнем Востоке показало откровенное нежелание Вашингтона разжигать замороженные конфликты и воевать за несколько месяцев до выборов в конгресс США. Эскалацию начал Иран, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ответ призвал Тегеран к диалогу и заключению сделки, написал, почти извиняясь, что США будут вынуждены отомстить за сбитый американский вертолет, и пригрозил Израилю оставить его с Ираном один на один, если союзники станут отвечать чересчур активно.

Напомним: начиналось все с операции "Эпическая ярость". Нынешнюю тактику американцев впору называть "Эпическая сдержанность". Дональд Трамп заявил, что Штаты возобновят бомбардировки, но только для того, чтобы быстрее заключить сделку. Мол, если будете затягивать процесс, мы вас еще немножечко побомбим, так что давайте все же поскорее помиримся.

Мотивы такого поведения Белого дома прозрачны, как хрусталь. Республиканцам нужно сохранить большинство на Капитолийском холме, поэтому теперь их главная цель на Ближнем Востоке не в том, чтобы подчинить себе нефтяные потоки Евразии, уничтожив массированным военным ударом Иран, а гораздо более скромная. Сбить избирателям цены на американских заправках. Ввиду этого им сейчас не до репутации грозных воителей и не до союзников.

После ракетного удара Ирана по Израилю президент Трамп обратился со строгим внушением… к Тель-Авиву, призвав не наносить ответный удар. Когда израильтяне все же ответили, Трамп публично пригрозил премьер-министру Нетаньяху, что Израиль останется с Ираном один на один, если продолжит раскручивать эскалацию. Объяснил свою просьбу со свойственной ему непосредственностью: нужно побыстрее заключить сделку, чтобы снизить мировые цены на нефть.

Случившееся — прецедент. Соединенные Штаты публично отказались вступаться за атакованных союзников, пригрозили им отказом от союзнических обязательств и тем самым сыграли на снижение напряженности в регионе. Потому что новые внешнеполитические эскапады перед выборами администрации Трампа явно невыгодны.

Такое поведение Белого дома вполне может стать модельным для отношений США с союзниками в Европе, которые упорно лезут на рожон в конфликте с Россией, по традиции рассчитывая на то, что в случае военного столкновения американцы их защитят.

Европейские политики сейчас привычно начнут заниматься самовнушением и объяснять метаморфозы политики Соединенных Штатов, не желающих защищать атакованного союзника, лично Трампом, которого надо просто перетерпеть. Здесь не все так просто, как им кажется, хотя личный фактор во внешней политике США тоже есть. Во всяком случае, имеется внутриполитический фактор, который к осенним выборам будет усиливаться. И Россия может и должна этим воспользоваться.

Европейцы сейчас лезут на рожон в конфликте с Москвой, считая по старой памяти, что за ними стоят ядерные силы Соединенных Штатов, у которых стратегический паритет с русскими. Если в Вашингтоне дошли уже до того, что грозят союзникам отказом в военной защите за эскалацию, а в Москве заинтересованы приблизить победоносное завершение украинского конфликта средствами дипломатии, то надо использовать открывшееся окно возможностей.