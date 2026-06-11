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Россияне должны иметь равный доступ к здравоохранению, заявил Медведев - РИА Новости, 11.06.2026
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15:02 11.06.2026
Россияне должны иметь равный доступ к здравоохранению, заявил Медведев

Медведев: россияне должны иметь равный доступ к здравоохранению и образованию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил о необходимости обеспечения равного доступа всех россиян к здравоохранению, образованию и социальной инфраструктуре.
  • Он также отметил популярность запросов на повышение жилищной и транспортной доступности и предложил рассмотреть возможность включения этой темы в народную программу.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Все россияне должны иметь равный доступ к здравоохранению, образованию и социальной инфраструктуре, сообщил председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Нам нужно всю страну обустроить так, чтобы граждане нашей страны имели равный доступ к основным базовым параметрам, обеспечивающим им нормальную жизнь, то есть это здравоохранение, образование и социальная инфраструктура", - сказал Медведев на заседании экспертного совета по формированию народной программы.
Также он отметил, что вторая по популярности тема запросов посвящена повышению жилищной и транспортной доступности.
"В народной программе, я думаю, мы тоже могли бы посвятить этому отдельный раздел", - добавил Медведев.
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