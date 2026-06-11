Россияне должны иметь равный доступ к здравоохранению, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил о необходимости обеспечения равного доступа всех россиян к здравоохранению, образованию и социальной инфраструктуре.
- Он также отметил популярность запросов на повышение жилищной и транспортной доступности и предложил рассмотреть возможность включения этой темы в народную программу.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Все россияне должны иметь равный доступ к здравоохранению, образованию и социальной инфраструктуре, сообщил председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Нам нужно всю страну обустроить так, чтобы граждане нашей страны имели равный доступ к основным базовым параметрам, обеспечивающим им нормальную жизнь, то есть это здравоохранение, образование и социальная инфраструктура", - сказал Медведев на заседании экспертного совета по формированию народной программы.
Также он отметил, что вторая по популярности тема запросов посвящена повышению жилищной и транспортной доступности.
"В народной программе, я думаю, мы тоже могли бы посвятить этому отдельный раздел", - добавил Медведев.
Голикова рассказала о внедрении ИИ в здравоохранение
5 июня, 15:00