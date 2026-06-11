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Россия призвала Австрию к улучшению ситуации с визами для дипломатов - РИА Новости, 11.06.2026
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15:43 11.06.2026
Россия призвала Австрию к улучшению ситуации с визами для дипломатов

Ульянов: Россия призвала Австрию принять меры для улучшения ситуации с дипвизами

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Австрии. Архивное фото
Флаг Австрии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Австрии. Архивное фото. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия призвала Австрию улучшить ситуацию с выдачей виз для российских дипломатических сотрудников.
  • Михаил Ульянов выразил надежду, что Австрия вернет себе репутацию гостеприимной и радушной столицы многосторонней дипломатии.
ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Россия призвала Австрию в самое ближайшее время предпринять меры для улучшения ситуации с выдачей виз для российских дипломатических сотрудников, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Рассчитываем, между тем, что в самое ближайшее время австрийская сторона предпримет все доступные меры для исправления ситуации и вернет себе репутацию гостеприимной и радушной столицы многосторонней дипломатии, которой она всегда заслуженно обладала", - сказал Ульянов на сессии Совета управляющих МАГАТЭ, комментируя ситуацию с выдачей виз для дипломатов и технического персонала постпредства РФ.
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