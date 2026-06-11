Россия призвала Австрию к улучшению ситуации с визами для дипломатов

ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Россия призвала Австрию в самое ближайшее время предпринять меры для улучшения ситуации с выдачей виз для российских дипломатических сотрудников, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.