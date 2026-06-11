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РИА Новости наградили почетной грамотой за работу на МВМС "Флот-2026" - РИА Новости, 11.06.2026
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19:18 11.06.2026 (обновлено: 19:24 11.06.2026)
РИА Новости наградили почетной грамотой за работу на МВМС "Флот-2026"

РИА Новости наградили почетной грамотой за вклад в проведение МВМС "Флот-2026"

© РИА НовостиРИА Новости награждено почетной грамотой за работу на салоне МВМС "Флот-2026"
РИА Новости награждено почетной грамотой за работу на салоне МВМС Флот-2026 - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости
РИА Новости награждено почетной грамотой за работу на салоне МВМС "Флот-2026"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Информационное агентство РИА Новости наградили почетной грамотой за вклад в организацию и проведение международного военно-морского салона "Флот-2026".
  • Награду вручил генеральный директор ООО "МКВ" Евгений Андрианов при участии главнокомандующего военно-морского флота России адмирала флота Александра Моисеева.
КРОНШТАДТ, 11 июн - РИА Новости. Информационное агентство РИА Новости в четверг наградили почетной грамотой за вклад, организацию и проведение международного военно-морского салона "Флот-2026", передает корреспондент агентства.
Церемония прошла при участии главнокомандующего военно-морского флота РФ адмирала флота Александра Моисеева. Награду вручил генеральный директор ООО "МКВ" — выставочного оператора салона Евгений Андрианов.
© РИА НовостиРИА Новости награждено почетной грамотой за работу на салоне МВМС "Флот-2026"
РИА Новости награждено почетной грамотой за работу на салоне МВМС ФЛОТ-2026 - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости
РИА Новости награждено почетной грамотой за работу на салоне МВМС "Флот-2026"
Также награды получил ряд участников салона, с которыми РИА Новости сотрудничают по информационному обеспечению выставки, в том числе совместное российско-индийское предприятие "Брамос", "Рособоронэкспорт", концерн "Алмаз-Антей".
Кроме того, информационному агентство РИА Новости вручили диплом МВМС "Флот-2026".
Международный военно-морской салон "Флот-2026" проходит в Кронштадте с 10 по 14 июня. РИА Новости является официальным информационным агентством салона.
Логотип РИА Новости - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
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РоссияКронштадтАлександр Моисеев (ВМФ)РособоронэкспортКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Брамос
 
 
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