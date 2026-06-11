РИА Новости наградили почетной грамотой за работу на МВМС "Флот-2026"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Информационное агентство РИА Новости наградили почетной грамотой за вклад в организацию и проведение международного военно-морского салона "Флот-2026".
- Награду вручил генеральный директор ООО "МКВ" Евгений Андрианов при участии главнокомандующего военно-морского флота России адмирала флота Александра Моисеева.
КРОНШТАДТ, 11 июн - РИА Новости. Информационное агентство РИА Новости в четверг наградили почетной грамотой за вклад, организацию и проведение международного военно-морского салона "Флот-2026", передает корреспондент агентства.
Церемония прошла при участии главнокомандующего военно-морского флота РФ адмирала флота Александра Моисеева. Награду вручил генеральный директор ООО "МКВ" — выставочного оператора салона Евгений Андрианов.
Также награды получил ряд участников салона, с которыми РИА Новости сотрудничают по информационному обеспечению выставки, в том числе совместное российско-индийское предприятие "Брамос", "Рособоронэкспорт", концерн "Алмаз-Антей".
Кроме того, информационному агентство РИА Новости вручили диплом МВМС "Флот-2026".
Международный военно-морской салон "Флот-2026" проходит в Кронштадте с 10 по 14 июня. РИА Новости является официальным информационным агентством салона.