Капремонт сделали в трех домах Москвы, где жили выдающиеся летчики

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Капитальный ремонт провели в трех столичных домах, где жили известные летчики, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

“Московские дома часто знамениты своими выдающимися жителями. В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали о капитальном ремонте в домах, где проживали известные летчики”, - говорится в сообщении.

Уточняется, что одним из таких домов стало здание по адресу улица Куусинена, дом 6, корпус 13. Здесь с 1968 по 1982 год жил Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР Николай Кульчицкий.

"В 2024 году специалисты привели в порядок фасад: промыли стены отремонтировали кирпичную кладку и выветренные швы. Места намокания обработали биоцидными составами. Подготовленные открытые поверхности кирпичного фасада гидрофобизировали, чтобы защитить стены дома от атмосферных осадков", - отмечается в сообщении.

Кроме того, на завершающем этапе специалисты привели в порядок балконы, обновили цокольное покрытие, заменили отливы и отремонтировали входные группы.

"В 2024 году капитальный ремонт также прошел в жилом здании по адресу: Большая Грузинская улица, дом 39. Здесь жил Иван Цапов - советский летчик-ас истребительной авиации Военно-Воздушных Сил Военно-Морского Флота СССР во время Великой Отечественной войны и военачальник, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации", - отмечается в сообщении.

Так, рабочие привели в порядок крышу и магистрали инженерных систем, а также привели в порядок входные группы и плиточный цоколь, отремонтировали откосы и заменили отливы. На крыше многоквартирного дома обновили кровельный настил, восстановили парапет и двери выхода на кровлю.

"В этом году преобразится жилое здание по адресу: проспект Мира, дом 68. Здесь в 1956–1987 годах жил летчик-испытатель Павел Чупиков", - уточняется в сообщении.