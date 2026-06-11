Рейтинг@Mail.ru
Капремонт сделали в трех домах Москвы, где жили выдающиеся летчики - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:17 11.06.2026
Капремонт сделали в трех домах Москвы, где жили выдающиеся летчики

Капитальный ремонт провели в домах в Москве, где жили известные летчики

© Фонд капремонта МосквыКапремонт дома на улице Куусинена в Москве
Капремонт дома на улице Куусинена в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фонд капремонта Москвы
Капремонт дома на улице Куусинена в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Капитальный ремонт провели в трех столичных домах, где жили известные летчики, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
“Московские дома часто знамениты своими выдающимися жителями. В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали о капитальном ремонте в домах, где проживали известные летчики”, - говорится в сообщении.
Дома в стиле конструктивизма в Даниловском районе Москвы - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Дома в стиле конструктивизма реконструируют в Даниловском районе Москвы
Вчера, 10:55
Уточняется, что одним из таких домов стало здание по адресу улица Куусинена, дом 6, корпус 13. Здесь с 1968 по 1982 год жил Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР Николай Кульчицкий.
"В 2024 году специалисты привели в порядок фасад: промыли стены отремонтировали кирпичную кладку и выветренные швы. Места намокания обработали биоцидными составами. Подготовленные открытые поверхности кирпичного фасада гидрофобизировали, чтобы защитить стены дома от атмосферных осадков", - отмечается в сообщении.
Кроме того, на завершающем этапе специалисты привели в порядок балконы, обновили цокольное покрытие, заменили отливы и отремонтировали входные группы.
"В 2024 году капитальный ремонт также прошел в жилом здании по адресу: Большая Грузинская улица, дом 39. Здесь жил Иван Цапов - советский летчик-ас истребительной авиации Военно-Воздушных Сил Военно-Морского Флота СССР во время Великой Отечественной войны и военачальник, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации", - отмечается в сообщении.
Так, рабочие привели в порядок крышу и магистрали инженерных систем, а также привели в порядок входные группы и плиточный цоколь, отремонтировали откосы и заменили отливы. На крыше многоквартирного дома обновили кровельный настил, восстановили парапет и двери выхода на кровлю.
"В этом году преобразится жилое здание по адресу: проспект Мира, дом 68. Здесь в 1956–1987 годах жил летчик-испытатель Павел Чупиков", - уточняется в сообщении.
Отмечается, что специалисты обновляют фасад и ряд инженерных систем. На нижних этажах начались работы по восстановлению штукатурного руста. Помимо этого, приведут в порядок лепной декор и архитектурные элементы.
Дом в Москве по адресу: Казарменный переулок, 10, строение 2 - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
В Басманном районе Москвы отремонтируют дом начала XX века
Вчера, 07:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваКапремонт в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала