Садовничий стал лауреатом госпремии за выдающиеся достижения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ректор МГУ Виктор Антонович Садовничий стал лауреатом премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.
- Премия вручается не каждый год и ранее была присуждена всего 18 лауреатам.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ректор МГУ Садовничий стал лауреатом за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.
Он также добавил, что премия вручается даже не каждый год и ранее была присуждена всего 18 лауреатам.
МГУ получил премию правительства России в области науки и техники
2 декабря 2025, 19:22