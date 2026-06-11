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Садовничий стал лауреатом госпремии за выдающиеся достижения - РИА Новости, 11.06.2026
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15:03 11.06.2026
Садовничий стал лауреатом госпремии за выдающиеся достижения

Ректор МГУ Садовничий стал лауреатом премии президента России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРектор МГУ Виктор Садовничий
Ректор МГУ Виктор Садовничий - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Ректор МГУ Виктор Садовничий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ректор МГУ Виктор Антонович Садовничий стал лауреатом премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.
  • Премия вручается не каждый год и ранее была присуждена всего 18 лауреатам.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ректор МГУ Садовничий стал лауреатом за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.
"В этом году премия по решению президента присуждена ректору Московского государственного университета, выдающемуся ученому и популяризатору науки и образования Виктору Антоновичу Садовничему", - объявил Мединский на пресс-конференции в Москве.
Он также добавил, что премия вручается даже не каждый год и ранее была присуждена всего 18 лауреатам.
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