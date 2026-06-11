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В России предложили изменить расчет доходов для семейной налоговой выплаты - РИА Новости, 11.06.2026
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06:23 11.06.2026
В России предложили изменить расчет доходов для семейной налоговой выплаты

Буцкая предложила изменить расчет доходов для семейной налоговой выплаты

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкБланк налоговой декларации
Бланк налоговой декларации - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Бланк налоговой декларации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Татьяна Буцкая, председатель «Совета матерей», предложила рассчитывать нуждаемость для получения семейной налоговой выплаты исходя из дохода семьи после уплаты НДФЛ.
  • В настоящее время право на получение выплаты определяется исходя из дохода до вычета НДФЛ, который не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума.
  • В России с текущего года введена ежегодная семейная выплата для семей с небольшими доходами, воспитывающих двоих или более детей, и Социальный фонд России уже начал принимать заявки на ее получение.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая предложила рассчитывать нуждаемость для получения семейной налоговой выплаты исходя из фактически получаемого семьей дохода - после уплаты НДФЛ.
Соответствующее обращение на имя главы Минтруда России Антона Котякова имеется в распоряжении РИА Новости. Буцкая отметила, что в настоящее время право на получение "налогового кешбэка" возникает при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума, при этом расчет ведется от дохода до вычета НДФЛ.
"Просим рассмотреть возможность внесения изменений в порядок расчета, предусматривающих учет дохода за вычетом НДФЛ", - сказано в документе.
В письме приводится сравнение, что банки при оценке платежеспособности по ипотеке учитывают доход именно после уплаты налогов, что, по мнению автора обращения, создает "двойной стандарт" в подходе государства и кредитных организаций.
Ежегодная семейная выплат введена в России с текущего года: семьи с небольшими доходами, которые воспитывают двоих или более детей, смогут вернуть себе часть уплаченного ими подоходного налога. Социальный фонд России уже начал принимать заявки на получение этой выплаты.
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