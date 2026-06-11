Появились новые подробности о поставке Филиппинам ракет BrahMos

КРОНШТАДТ, 11 июн - РИА Новости. Контракт на поставку ракет Brahmos на Филиппины будет завершен в 2027 году, сообщил РИА Новости содиректор совместной российско-индийской компании Brahmos Александр Максичев на военно-морском салоне "Флот-2026".