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Появились новые подробности о поставке Филиппинам ракет BrahMos - РИА Новости, 11.06.2026
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14:42 11.06.2026 (обновлено: 15:18 11.06.2026)
Появились новые подробности о поставке Филиппинам ракет BrahMos

Контракт на поставку Филиппинам ракет BrahMos завершат в 2027 году

© РИА НовостиРакеты Brahmos на военно-морском салоне "Флот-2026"
Ракеты Brahmos на военно-морском салоне Флот-2026 - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости
Ракеты Brahmos на военно-морском салоне "Флот-2026"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Контракт на поставку ракет Brahmos на Филиппины будет завершен в 2027 году.
  • Речь идет о береговых ракетных комплексах.
КРОНШТАДТ, 11 июн - РИА Новости. Контракт на поставку ракет Brahmos на Филиппины будет завершен в 2027 году, сообщил РИА Новости содиректор совместной российско-индийской компании Brahmos Александр Максичев на военно-морском салоне "Флот-2026".
"Контракт на поставку ракет Brahmos на Филиппины будет завершен в 2027 году, речь идет о береговых ракетных комплексах", - сказал РИА Новости Максичев.
Международный военно-морской салон "Флот-2026" проходит в Кронштадте с 10 по 14 июня. РИА Новости - информационный партнер.
BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО Машиностроения".
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ФилиппиныАлександр Максичев (содиректор "Брамос" с российской стороны)НПО МашиностроенияБрамосКронштадтМоскваВ мире
 
 
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