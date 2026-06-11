Появились новые подробности о поставке Филиппинам ракет BrahMos

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Контракт на поставку ракет Brahmos на Филиппины будет завершен в 2027 году.
- Речь идет о береговых ракетных комплексах.
КРОНШТАДТ, 11 июн - РИА Новости. Контракт на поставку ракет Brahmos на Филиппины будет завершен в 2027 году, сообщил РИА Новости содиректор совместной российско-индийской компании Brahmos Александр Максичев на военно-морском салоне "Флот-2026".
Международный военно-морской салон "Флот-2026" проходит в Кронштадте с 10 по 14 июня. РИА Новости - информационный партнер.
BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО Машиностроения".