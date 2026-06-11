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Депутат Рады рассказал о дефиците финансирования ВСУ - РИА Новости, 11.06.2026
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16:53 11.06.2026
Депутат Рады рассказал о дефиците финансирования ВСУ

Депутат Рады Железняк: дефицит финансирования ВСУ составляет $3,3 млрд

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дефицит финансирования ВСУ на этот год составляет около 150 миллиардов гривен (3,3 миллиарда долларов).
  • Для повышения зарплат военным нужно найти еще 120 миллиардов гривен (2,6 миллиарда долларов).
  • Украинский парламент поддержал увеличение военных расходов бюджета страны на 2026 год, при этом уменьшив на 40 миллиардов гривен (887,1 миллиона долларов) расходы на закупку вооружения для ВСУ.
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Дефицит финансирования ВСУ на этот год составляет около 150 миллиардов гривен (3,3 миллиарда долларов), для повышения зарплат военным к этой сумме нужно найти еще 120 миллиардов гривен (2,6 миллиарда долларов), сообщил депутат Рады Ярослав Железняк со ссылкой на данные премьера Украины Юлии Свириденко.
Накануне депутат Рады Нина Южанина сообщила, что украинский парламент поддержал увеличение военных расходов бюджета страны на 2026 год, при этом уменьшив на 40 миллиардов гривен (887,1 миллиона долларов) расходы на закупку вооружения для ВСУ.
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"Сегодня была встреча фракций с правительством. Коротко о финансировании повышения зарплат военным и реформах оплаты труда. Премьер сообщила что дефицит финансирования сейчас армии - это без каких-либо изменений по оплате труда - составляет где-то 150 миллиардов гривен", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
По его словам, Свириденко пояснила, что для проведения реформы оплаты труда нужно еще 120 миллиардов гривен.
"То есть вчера в бюджет не заложили достаточно для закрытия текущих потребностей на зарплаты военным и проведения реформы - 270 миллиардов гривен (около 6 миллиардов долларов)", - добавил Железняк.
Министерство финансов Украины в конце мая сообщило, что Рада поддержала в первом чтении увеличение военных расходов бюджета Украины на 1,56 триллиона гривен (35,2 миллиарда долларов). Ранее председатель комитета Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что правительство Украины внесло изменения в государственный бюджет на 2026 год, увеличив в два раза расходы на оборону.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). Киев пытается латать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования, но партнеры всё чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников самофинансирования.
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