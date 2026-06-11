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Россияне рассказали, ради чего они работают - РИА Новости, 11.06.2026
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06:36 11.06.2026
Россияне рассказали, ради чего они работают

РИА Новости: главным мотиватором для работы у россиян выступают личные цели

© iStock.com / seb_raДевушка работает за ноутбуком
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© iStock.com / seb_ra
Девушка работает за ноутбуком. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главным мотиватором для работы у 43 % россиян выступают личные цели и планы.
  • Для 35 % работа прежде всего связана с заботой о семье.
  • Исследование проводилось среди 1765 совершеннолетних жителей России.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Главным мотиватором для работы чаще всего у россиян выступают личные цели и планы, а также необходимость заботиться о семье, сообщается в исследовании финансового маркетплейса "Сравни", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Согласно результатам опроса, главным мотиватором для работы остаются личные цели и планы. Такой вариант выбрали 43% респондентов. Для 35% работа прежде всего связана с заботой о семье", - говорится в исследовании, в рамках которого можно было выбрать несколько вариантов ответа.
Так, еще 26% респондентов признались, что работают ради спокойной жизни, а каждый четвертый (25%) считает работу необходимостью и ответил: "Потому что так надо".
В пресс-службе "Сравни" отметили, что для большинства россиян работа давно перестала быть исключительно способом закрывать базовые потребности. Люди связывают профессиональную деятельность с достижением личных целей, реализацией планов и повышением качества жизни.
Исследование проводилось среди 1765 совершеннолетних жителей России.
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