Россияне рассказали, ради чего они работают

Краткий пересказ от РИА ИИ Главным мотиватором для работы у 43 % россиян выступают личные цели и планы.

Для 35 % работа прежде всего связана с заботой о семье.

Исследование проводилось среди 1765 совершеннолетних жителей России.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Главным мотиватором для работы чаще всего у россиян выступают личные цели и планы, а также необходимость заботиться о семье, сообщается в исследовании финансового маркетплейса "Сравни", которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Согласно результатам опроса, главным мотиватором для работы остаются личные цели и планы. Такой вариант выбрали 43% респондентов. Для 35% работа прежде всего связана с заботой о семье", - говорится в исследовании, в рамках которого можно было выбрать несколько вариантов ответа.

Так, еще 26% респондентов признались, что работают ради спокойной жизни, а каждый четвертый (25%) считает работу необходимостью и ответил: "Потому что так надо".

В пресс-службе "Сравни" отметили, что для большинства россиян работа давно перестала быть исключительно способом закрывать базовые потребности. Люди связывают профессиональную деятельность с достижением личных целей, реализацией планов и повышением качества жизни.