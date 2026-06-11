Раскрыто, сколько сокращенных рабочих недель ждет россиян в 2027 году

Краткий пересказ от РИА ИИ В 2027 году россиян ждет семь коротких рабочих недель.

Пять из них будут четырехдневными (с 9 по 12 марта, с 4 по 7 мая, с 11 по 14 мая, с 15 по 18 июня и с 27 по 30 декабря), а две — трехдневными (с 24 по 26 февраля и с 1 по 3 ноября).

МОСКВА, 11 июня - РИА Новости. Россиян при пятидневном графике работы в 2027 году ждет семь коротких рабочих недель, сообщила РИА Новости доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.

"Всего в 2027 году будет семь коротких рабочих недель. Пять из них будут четырехдневными, а две - трехдневными", - сказала Рогалева.

Она уточнила, что в следующем году ожидается пять четырехдневных рабочих недель. Они придутся на периоды с 9 по 12 марта, с 4 по 7 мая, с 11 по 14 мая, с 15 по 18 июня и с 27 по 30 декабря.

По словам эксперта, россиян ждут также две трехдневные рабочие недели. Они выпадают на периоды с 24 по 26 февраля и с 1 по 3 ноября. Изменения рабочего графика связаны с государственными праздниками и переносами выходных дней.