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Раскрыто, сколько сокращенных рабочих недель ждет россиян в 2027 году - РИА Новости, 11.06.2026
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01:47 11.06.2026 (обновлено: 01:48 11.06.2026)
Раскрыто, сколько сокращенных рабочих недель ждет россиян в 2027 году

РИА Новости: россиян в 2027 году ждет семь сокращенных рабочих недель

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРабота на станции водоподготовки в Москве
Работа на станции водоподготовки в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Работа на станции водоподготовки в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 2027 году россиян ждет семь коротких рабочих недель.
  • Пять из них будут четырехдневными (с 9 по 12 марта, с 4 по 7 мая, с 11 по 14 мая, с 15 по 18 июня и с 27 по 30 декабря), а две — трехдневными (с 24 по 26 февраля и с 1 по 3 ноября).
МОСКВА, 11 июня - РИА Новости. Россиян при пятидневном графике работы в 2027 году ждет семь коротких рабочих недель, сообщила РИА Новости доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.
"Всего в 2027 году будет семь коротких рабочих недель. Пять из них будут четырехдневными, а две - трехдневными", - сказала Рогалева.
Она уточнила, что в следующем году ожидается пять четырехдневных рабочих недель. Они придутся на периоды с 9 по 12 марта, с 4 по 7 мая, с 11 по 14 мая, с 15 по 18 июня и с 27 по 30 декабря.
По словам эксперта, россиян ждут также две трехдневные рабочие недели. Они выпадают на периоды с 24 по 26 февраля и с 1 по 3 ноября. Изменения рабочего графика связаны с государственными праздниками и переносами выходных дней.
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