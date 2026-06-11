ПВО сбила 67 дронов ВСУ над российскими регионами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО уничтожили 67 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за день.
- Беспилотные летательные аппараты были перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей и Московского региона 11 июня с 14:00 до 20:00.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 67 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за день, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Одиннадцатого июня с 14.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей и Московского региона", - говорится в сообщении.
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