Силы ПВО уничтожили 122 украинских дрона за семь часов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дежурные средства российской ПВО с 7:00 до 14:00 мск перехватили и уничтожили 122 украинских беспилотника.
- Беспилотники были уничтожены над территориями нескольких регионов России и над акваториями Черного и Азовского морей.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 7.00 до 14.00 мск перехватили и уничтожили 122 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
"Одиннадцатого июня с 7.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.
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