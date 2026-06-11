Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин 12 июня вручит государственные премии за 2025 год в Большом Кремлевском дворце.
- Также будут вручены золотые медали «Герой Труда Российской Федерации» россиянам, удостоенным этой награды.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 12 июня вручит государственные премии за 2025 год и медали "Герой труда РФ" в Большом Кремлевском дворце, сообщает пресс-служба Кремля.
"В День России в Большом Кремлевском дворце состоится торжественная церемония вручения государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной, гуманитарной и благотворительной деятельности за 2025 год", - говорится в сообщении.
Кроме того, президент также вручит золотые медали "Герой Труда Российской Федерации" россиянам, удостоенным этой награды.
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