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Путин подпишет указ о назначении выборов в Госдуму, сообщил Песков - РИА Новости, 11.06.2026
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12:50 11.06.2026 (обновлено: 12:52 11.06.2026)
Путин подпишет указ о назначении выборов в Госдуму, сообщил Песков

Путин подпишет указ о назначении выборов в Госдуму в установленные сроки

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подпишет указ о назначении выборов в Госдуму в предусмотренные законом сроки.
  • Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдут в ЕДГ-2026, ожидаемая дата голосования — 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подпишет указ о назначении выборов в Госдуму в предусмотренные законом сроки, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Соответствующий указ президента будет подписан в соответствующие сроки, предусмотренные законом", - ответил Песков на вопрос журналистам.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдут в ЕДГ-2026, ожидаемая дата голосования - 20 сентября 2026 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
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