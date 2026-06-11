Путин подпишет указ о назначении выборов в Госдуму, сообщил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин подпишет указ о назначении выборов в Госдуму в предусмотренные законом сроки.
- Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдут в ЕДГ-2026, ожидаемая дата голосования — 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подпишет указ о назначении выборов в Госдуму в предусмотренные законом сроки, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Соответствующий указ президента будет подписан в соответствующие сроки, предусмотренные законом", - ответил Песков на вопрос журналистам.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдут в ЕДГ-2026, ожидаемая дата голосования - 20 сентября 2026 года.
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