Путин обсудил с членами Совбеза меры безопасности к выборам в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ дополнительные меры безопасности при подготовке и проведении выборов в Госдуму.
- На совещании выступил глава МВД Владимир Колокольцев, которому президент передал слово для доклада.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ дополнительные меры безопасности при подготовке и проведении выборов в Госдуму.
"Сегодня поговорим о дополнительных мерах по обеспечению общественной безопасности в ходе подготовки и проведения выборов в Государственную Думу", - сказал президент во время оперативного совещания с постоянными членами Совбеза.
На совещании выступил глава МВД Владимир Колокольцев, которому президент передал слово для доклада.