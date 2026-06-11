Путин обсудил с членами Совбеза меры безопасности к выборам в Госдуму

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ дополнительные меры безопасности при подготовке и проведении выборов в Госдуму.

"Сегодня поговорим о дополнительных мерах по обеспечению общественной безопасности в ходе подготовки и проведения выборов в Государственную Думу", - сказал президент во время оперативного совещания с постоянными членами Совбеза.