Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с членами Совбеза меры безопасности к выборам в Госдуму - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
 
13:03 11.06.2026 (обновлено: 13:07 11.06.2026)
Путин обсудил с членами Совбеза меры безопасности к выборам в Госдуму

Путин обсудил с Совбезом дополнительные меры безопасности к выборам в Госдуму

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВлаадимир Путин
Влаадимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Влаадимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ дополнительные меры безопасности при подготовке и проведении выборов в Госдуму.
  • На совещании выступил глава МВД Владимир Колокольцев, которому президент передал слово для доклада.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ дополнительные меры безопасности при подготовке и проведении выборов в Госдуму.
"Сегодня поговорим о дополнительных мерах по обеспечению общественной безопасности в ходе подготовки и проведения выборов в Государственную Думу", - сказал президент во время оперативного совещания с постоянными членами Совбеза.
На совещании выступил глава МВД Владимир Колокольцев, которому президент передал слово для доклада.
Путин — о предстоящих выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим политическим событием
Вчера, 13:03
 
Выборы в Государственную думуПолитикаРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала