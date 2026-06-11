ПСБ запустил "Народный вклад" со ставкой 30% годовых

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. ПАО "Банк ПСБ" предлагает новым клиентам "Народный вклад" с доходностью до 30% годовых*, депозит можно открыть на сумму от 10 тысяч до 50 тысяч рублей и получить высокую на банковском рынке доходность, сообщает пресс-служба банка.

Максимальную ставку 30% годовых клиент получает при размещении средств на месяц, при открытии вклада на три месяца доходность составит 22%, на семь месяцев — 20%. Для новых вкладчиков, которые оформят заявление о переводе пенсии в ПСБ, также доступны повышенные процентные ставки: по трехмесячному вкладу доходность составит 27% годовых, а по вкладу на семь месяцев — 25%.

Доход выплачивается в конце срока действия вклада, депозит можно открыть только один раз. Предложение действует для клиентов, которые за последние полгода не хранили средства на накопительных счетах в ПСБ и не имели действующих и закрытых вкладов и накопительных счетов в банке.

"Народный вклад" можно открыть в любом отделении ПСБ, а также в мобильном приложении (12+) или интернет-банке.

*Ставка 30% годовых по вкладу "Народный вклад" действует для суммы от 10 тысяч до 50 тысяч рублей на срок 32 дня для новых вкладчиков, не имеющих действующих (в том числе закрытых) срочных вкладов и накопительных счетов (в том числе с нулевыми остатками) в период 180 дней, предшествующих дате открытия вклада "Народный вклад". Минимальная гарантированная ставка — 20% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах 1,4 миллиона рублей в соответствии с федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации". Подробная информация — на psbank.ru , по телефону 8-800-333 03-03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 05.06.2026. ПАО "Банк ПСБ". Генеральная лицензия Банка России № 3251 от 01.04.2025.