Иран ударил по двум судам, пытавшимся пересечь Ормузский пролив

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военно-морские силы КСИР Ирана заявили, что нанесли удары по двум судам, пытавшимся пересечь Ормузский пролив.
ТЕГЕРАН, 11 июн - РИА Новости. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что нанесли удары по двум судам, пытавшимся пересечь Ормузский пролив.
Ранее штаб военного командования ВС Ирана "Хатам аль-Анбия" заявил, что Иран закрывает проход через Ормузский пролив для всех типов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда, из-за недавних атак США по исламской республике, любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет атаковано.
"Нанесены удары по двум судам, которые пытались незаконно пересечь Ормузский пролив", - говорится в заявлении ВМС КСИР, его цитирует иранское агентство Tasnim.
В среду президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены осуществить масштабную атаку против Ирана.
В ночь на четверг иранские СМИ сообщали о звуках взрывов в городах Минаб и Мохр, при этом три взрыва произошло в Бендер-Аббас, еще четыре прогремели в Сирике на юге Ирана. ПВО работали в Тегеране и на Юге страны.