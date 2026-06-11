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Иран ударил по двум судам, пытавшимся пересечь Ормузский пролив - РИА Новости, 11.06.2026
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02:08 11.06.2026
Иран ударил по двум судам, пытавшимся пересечь Ормузский пролив

Иран нанес удары по двум судам, пытавшимся пересечь Ормузский пролив

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военно-морские силы КСИР Ирана заявили, что нанесли удары по двум судам, пытавшимся пересечь Ормузский пролив.
ТЕГЕРАН, 11 июн - РИА Новости. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что нанесли удары по двум судам, пытавшимся пересечь Ормузский пролив.
Ранее штаб военного командования ВС Ирана "Хатам аль-Анбия" заявил, что Иран закрывает проход через Ормузский пролив для всех типов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда, из-за недавних атак США по исламской республике, любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет атаковано.
"Нанесены удары по двум судам, которые пытались незаконно пересечь Ормузский пролив", - говорится в заявлении ВМС КСИР, его цитирует иранское агентство Tasnim.
В среду президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены осуществить масштабную атаку против Ирана.
В ночь на четверг иранские СМИ сообщали о звуках взрывов в городах Минаб и Мохр, при этом три взрыва произошло в Бендер-Аббас, еще четыре прогремели в Сирике на юге Ирана. ПВО работали в Тегеране и на Юге страны.
Эсминец USS Michael Murphy запускает крылатые ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Атаки США пришлись на военные объекты на юге Ирана, сообщает Axios
01:15
 
В миреОрмузский проливИранСШАДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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