Иран закрыл Ормузский пролив для всех судов

Краткий пересказ от РИА ИИ Иран закрывает Ормузский пролив для всех типов судов из-за атак США.

В провинции Фарс и на западе Тегерана сработали системы ПВО.

Вооруженные силы Ирана находятся в полной боевой готовности перед возможными атаками США.

ТЕГЕРАН, 11 июн — РИА Новости. Иран после возобновления ударов США закрыл проход через Ормузский пролив для всех судов, включая нефтяные танкеры, и предупредил об атаке на любое судно, которое попытается его пересечь, следует из заявления центрального штаба военного командования ВС Ирана "Хатам аль-Анбия".

« "В связи с продолжением злодейства со стороны США и ввиду начала нападений их сил на некоторые южные регионы провинции Хормозган, с настоящего момента в связи с нестабильной обстановкой в регионе Ормузский пролив объявляется закрытым для движения любых типов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда, — говорится в заявлении штаба, его цитирует иранское гостелевидение.

В Тегеране предупредили, что любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет атаковано.

КСИР на этом фоне сообщил об ударе по двум судам, пытавшимся пересечь Ормуз. Там заявили, что приближение любого судна к проливу будет расцениваться как "сотрудничество с врагом".

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), в свою очередь, утверждает, что суда по-прежнему беспрепятственно следуют через него в обе стороны.

Президент США Дональд Трамп после ударов заявил в эфире Fox News , что США разбомбят Иран "к чертовой матери" в ночь на пятницу, если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном. В то же время он, по данным телеканала, вскоре пообещал прекратить бомбардировки якобы по просьбе иранской стороны.

Ранее в ночь на четверг иранское агентство Mehr сообщило о боях между ВС Ирана и США в районе Персидского залива, взрывы прогремели на островах Хенгам и Кешм.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) незадолго до этого объявило об ударах по ИРИ по приказу президент Дональда Трампа. По данным журналиста Axios Барака Равида, американские военные атаковали военные объекты на юге исламской республики.

Иранские СМИ сообщили о работе ПВО на западе Тегерана , а также в городах Бендер-Аббас, Минаб, Мохр и Сирик.

Накануне вечером глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США ночью будут усиленно атаковать Иран. Ранее Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и пообещал масштабные атаки на ключевую инфраструктуру исламской республики.