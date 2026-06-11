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Шеф Пентагона допустил похищение президента Кубы - РИА Новости, 11.06.2026
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00:06 11.06.2026 (обновлено: 07:27 11.06.2026)
Шеф Пентагона допустил похищение президента Кубы

Хегсет допустил похищение президента Кубы Диас-Канеля

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Кубы Мигель Диас-Канель на заседании Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске
Президент Кубы Мигель Диас-Канель на заседании Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шеф Пентагона Пит Хегсет признал, что похищение президента Кубы Мигеля Диас-Канеля является одним из возможных вариантов действий Вашингтона.
ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет признал, что США рассматривают похищение президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля, подчеркнув, что окончательное решение остается за американским президентом Дональдом Трампом.
«
"Все опции находятся на столе", — ответил Хегсет журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Министр добавил, что решение о возможных действиях принимает президент США.
Вашингтон в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Остров свободы, а также объявил чрезвычайное положение в связи с угрозой нацбезопасности США, якобы исходящей от Гаваны. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
В январе США нанесли массированный удар по столице Венесуэлы Каракасу, захватили президента Николаса Мадуро и его жену, после чего вывезли их в Нью-Йорк. Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму. Сам Мадуро и его супруга вину отрицают.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Будущее Кубы в руках Трампа, утверждает глава Пентагона
Вчера, 19:34
 
В миреКубаВашингтон (штат)СШАПит ХегсетМигель Диас-КанельДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
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