Госпремию по науке и технике присудили за импортозамещающую добычу нефти

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Государственная премия России в области науки и техники за 2025 год присуждена коллективу российских ученых за создание импортозамещающего метода добычи нефти.
- Премией отмечены Олег Жданеев, Игорь Ковшов и Елена Корса-Вавилова за разработку метода гидравлического разрыва пласта.
- Разработан новый комплекс специализированного оборудования для гидравлического разрыва пласта, который производится в России.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Государственная премия России в области науки и техники за 2025 год указом президента РФ Владимира Путина присуждена коллективу российских ученых, создавших импортозамещающий метод добычи нефти в сложных условиях, об этом в четверг на пресс-конференции объявил помощник главы государства Андрей Фурсенко.
Премией отмечены старший советник компании "Промсырьеимпорт", доктор технических наук Олег Жданеев, главный конструктор производственного центра "Титан-Баррикады" Игорь Ковшов, а также специалист Московского института теплотехники Елена Корса-Вавилова.
Как пояснил Фурсенко, эти специалисты разработали импортозамещающий метод гидравлического разрыва пласта - главного метода добычи трудноизвлекаемой нефти.
Коллективом авторов разработан новый для отечественной промышленности импортонезависимый комплекс специализированного оборудования, обеспечивающий проведение операций по гидравлическому разрыву пласта, причем все оборудование разработано и производится в России, отмечается в справочных материалах о работах лауреатов госпремии. Подчеркивается, что пройден весь путь от идеи и формирования технического задания, поиска и разработки новых технологических решений до успешного выполнения стендовых и промышленных испытаний и запуска серийного производства.
Торжественная церемония вручения Госпремий по традиции проходит в День России 12 июня в Кремле.