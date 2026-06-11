Госпремию по науке и технике присудили за импортозамещающую добычу нефти

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Государственная премия России в области науки и техники за 2025 год указом президента РФ Владимира Путина присуждена коллективу российских ученых, создавших импортозамещающий метод добычи нефти в сложных условиях, об этом в четверг на пресс-конференции объявил помощник главы государства Андрей Фурсенко.