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Националиста Поткина исключили из списка террористов и экстремистов - РИА Новости, 11.06.2026
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14:31 11.06.2026 (обновлено: 14:37 11.06.2026)
Националиста Поткина исключили из списка террористов и экстремистов

Националиста Поткина исключили из списка террористов и экстремистов в России

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАлександр Белов (Поткин)
Александр Белов (Поткин) - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Александр Белов (Поткин). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александра Поткина (Александра Белова) исключили из перечня террористов и экстремистов в России.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Националист Александр Поткин (известен также под псевдонимом Александр Белов) исключен из перечня террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (исключенные)… Физические лица... Поткин Александр Анатольевич, 29 апреля 1976 года рождения, город Москва", - говорится в перечне.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
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