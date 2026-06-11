Националиста Поткина исключили из списка террористов и экстремистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александра Поткина (Александра Белова) исключили из перечня террористов и экстремистов в России.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Националист Александр Поткин (известен также под псевдонимом Александр Белов) исключен из перечня террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (исключенные)… Физические лица... Поткин Александр Анатольевич, 29 апреля 1976 года рождения, город Москва", - говорится в перечне.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.