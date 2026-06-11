Посол России в Париже заявил об отсутствии реальных отношений с Францией

ПАРИЖ, 11 июн - РИА Новости. На протяжении четырех лет у России и Франции фактически отсутствуют отношения, заявил в четверг посол РФ в республике Алексей Мешков.

"Есть спорадические контакты с французским МИД – в основном по техническим вопросам. Всем французским министерствам запрещено взаимодействовать с нами", - подчеркнул глава российской дипмиссии.