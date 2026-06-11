Посол России в Париже заявил об отсутствии реальных отношений с Францией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол РФ в республике Алексей Мешков заявил, что у России и Франции фактически отсутствуют отношения на протяжении четырех лет.
- Остались лишь ситуативные контакты с министерством иностранных дел Франции по техническим вопросам, при этом всем французским министерствам запрещено взаимодействовать с Россией.
ПАРИЖ, 11 июн - РИА Новости. На протяжении четырех лет у России и Франции фактически отсутствуют отношения, заявил в четверг посол РФ в республике Алексей Мешков.
"Уже четыре года у нас фактически отсутствуют реальные отношения с Францией, что, конечно, не добавляет оптимизма", - сказал дипломат в интервью французскому онлайн-СМИ Tocsin.
По словам Мешкова, у РФ остаются лишь ситуативные контакты по техническим вопросам с министерством иностранных дел Франции.
"Есть спорадические контакты с французским МИД – в основном по техническим вопросам. Всем французским министерствам запрещено взаимодействовать с нами", - подчеркнул глава российской дипмиссии.
Ранее в четверг послы Франции, Германии и Великобритании встретились с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным, который разъяснил им подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине на основе устранения его первопричин.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что послы "евротройки" просят о встрече с одним из заместителей министра иностранных дел, в МИД готовы с ними встретиться и послушать, но большого оптимизма не испытывают.