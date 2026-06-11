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Зеленского на фоне скандала с героизацией УПА* уже не ждут в Польше - РИА Новости, 11.06.2026
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14:17 11.06.2026
Зеленского на фоне скандала с героизацией УПА* уже не ждут в Польше

Зеленского на фоне скандала с героизацией УПА* уже не ждут на встречу по Украине

© REUTERS / Hayk BaghdasaryanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© REUTERS / Hayk Baghdasaryan
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На фоне скандала с героизацией националистов, который резко осудили в Польше, Владимира Зеленского не ждут на конференции по Украине в Гданьске.
ВАРШАВА, 11 июн - РИА Новости. Владимира Зеленского на фоне скандала с героизацией националистов, которую резко осудили в Польше, уже не ждут в польском Гданьске на конференцию по Украине в конце июня, заявил РИА Новости один из организаторов данного мероприятия.
В Гданьске 25-26 июня пройдет крупная международная конференция по Украине - Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Данное мероприятие совместно организуют власти Польши и Украины.
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По словам организатора, изначально планировалось участие в конференции высшего руководства Польши, а также представителей Украины и Зеленского. "Но после последних событий подтверждения участия Зеленского так и не последовало", - рассказал собеседник агентства.
"Видимо, на фоне последних событий свое участие отменят и политики высокого уровня, а также крупные представители бизнеса", - сказал он.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* (признана в РФ экстремистской и запрещена) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров ОУН* также могут перезахоронить.
После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
* Террористические организации, запрещенные на территории России.
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