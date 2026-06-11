Зеленского на фоне скандала с героизацией УПА* уже не ждут в Польше

ВАРШАВА, 11 июн - РИА Новости. Владимира Зеленского на фоне скандала с героизацией националистов, которую резко осудили в Польше, уже не ждут в польском Гданьске на конференцию по Украине в конце июня, заявил РИА Новости один из организаторов данного мероприятия.