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В Польше разгорелся скандал из-за слов чиновника о боевиках УПА* - РИА Новости, 11.06.2026
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02:35 11.06.2026 (обновлено: 10:52 11.06.2026)
В Польше разгорелся скандал из-за слов чиновника о боевиках УПА*

Rzeczpospolita: в польском сейме разгорелся скандал из-за замминистра-украинца

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники марша националистов по случаю 76-летия создания Украинской повстанческой армии* в Киеве
Участники марша националистов по случаю 76-летия создания Украинской повстанческой армии* в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Участники марша националистов по случаю 76-летия создания Украинской повстанческой армии* в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польские депутаты устроили массовую перепалку, обсуждая высказывание замминистра науки Анджея Шептицкого о "стойкости" боевиков ОУН-УПА*.
  • Депутаты от оппозиции заявили, что сравнение Шептицкого неприемлемо, а депутаты от коалиции настаивали на праве заместителя министра оценивать исторические события.
  • Вице-президент партии Пшемыслав Чарнек вступился за коллегу и обвинил оппозицию в лицемерии, отметив, что правительство сопротивляется борьбе с героизацией ОУН-УПА*.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Польские депутаты устроили массовую перепалку, обсуждая высказывание замминистра науки страны Анджея Шептицкого, имеющего украинские корни, о "стойкости" боевиков УПА*, пишет польская газета Rzeczpospolita.
В прошлую пятницу Шептицкий в эфире радиостанции Тok FM назвал боевиков ОУН-УПА* стойкими украинскими солдатами, боровшимися за свободу от СССР.
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"Депутаты от оппозиции заявили, что сравнение Шептицкого неприемлемо. Депутаты от (правящей. — Прим. ред.) коалиции настаивали на праве заместителя министра оценивать исторические события", — говорится в материале.
По данным издания, спор начался после того, как депутат от "Польской крестьянской партии" Ярослав Ржепа оскорбил депутата от партии "Право и справедливость" Дариуша Матецкого, назвав того паразитом. За своего коллегу вступился вице-президент партии Пшемыслав Чарнек.
"Нужно быть исключительным лицемером, чтобы называть кого-то паразитом и при этом поддерживать правительство, которое утверждает, что виновники геноцида ОУН-УПА* — якобы "непобедимые", — сказал он.
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По словам Чарнека, польская оппозиция уже полтора года пытается бороться с героизацией ОУН-УПА*, но правительство активно сопротивляется, чтобы такие люди, как Шептицкий, сохранили свои посты.
"Почему в этом правительстве до сих пор есть украинцы, которые оскорбляют поляков?" — поинтересовался Чарнек.
Издание отмечает, что после весьма эмоциональной речи политика заседание стало более шумным, и многие депутаты из правительственной коалиции попытались ответить на обвинения, что лишь усилило скандал.
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В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров ОУН* также могут перезахоронить.
После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
* Террористические организации, запрещенные на территории России.
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В миреПольшаСССРКиевская областьВладимир ЗеленскийАндрей МельникКароль НавроцкийПраво и справедливостьВооруженные силы Украины
 
 
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