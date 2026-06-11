В Польше разгорелся скандал из-за слов чиновника о боевиках УПА*

Краткий пересказ от РИА ИИ Польские депутаты устроили массовую перепалку, обсуждая высказывание замминистра науки Анджея Шептицкого о "стойкости" боевиков ОУН-УПА*.

Депутаты от оппозиции заявили, что сравнение Шептицкого неприемлемо, а депутаты от коалиции настаивали на праве заместителя министра оценивать исторические события.

Вице-президент партии Пшемыслав Чарнек вступился за коллегу и обвинил оппозицию в лицемерии, отметив, что правительство сопротивляется борьбе с героизацией ОУН-УПА*.

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Польские депутаты устроили массовую перепалку, обсуждая высказывание замминистра науки страны Анджея Шептицкого, имеющего украинские корни, о "стойкости" боевиков УПА*, пишет польская газета Польские депутаты устроили массовую перепалку, обсуждая высказывание замминистра науки страны Анджея Шептицкого, имеющего украинские корни, о "стойкости" боевиков УПА*, пишет польская газета Rzeczpospolita

В прошлую пятницу Шептицкий в эфире радиостанции Тok FM назвал боевиков ОУН-УПА* стойкими украинскими солдатами, боровшимися за свободу от СССР

"Депутаты от оппозиции заявили, что сравнение Шептицкого неприемлемо. Депутаты от (правящей. — Прим. ред.) коалиции настаивали на праве заместителя министра оценивать исторические события", — говорится в материале.

По данным издания, спор начался после того, как депутат от "Польской крестьянской партии" Ярослав Ржепа оскорбил депутата от партии " Право и справедливость " Дариуша Матецкого, назвав того паразитом. За своего коллегу вступился вице-президент партии Пшемыслав Чарнек.

"Нужно быть исключительным лицемером, чтобы называть кого-то паразитом и при этом поддерживать правительство, которое утверждает, что виновники геноцида ОУН-УПА* — якобы "непобедимые", — сказал он.

По словам Чарнека, польская оппозиция уже полтора года пытается бороться с героизацией ОУН-УПА*, но правительство активно сопротивляется, чтобы такие люди, как Шептицкий, сохранили свои посты.

"Почему в этом правительстве до сих пор есть украинцы, которые оскорбляют поляков?" — поинтересовался Чарнек.

Издание отмечает, что после весьма эмоциональной речи политика заседание стало более шумным, и многие депутаты из правительственной коалиции попытались ответить на обвинения, что лишь усилило скандал.