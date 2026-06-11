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Миронов предложил ввести в школах бесплатное горячее питание для всех - РИА Новости, 11.06.2026
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04:49 11.06.2026
Миронов предложил ввести в школах бесплатное горячее питание для всех

Миронов предложил ввести бесплатное горячее питание для всех школьников

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРаботница школьной столовой разносит тарелки с едой к обеду учеников
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой к обеду учеников - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Работница школьной столовой разносит тарелки с едой к обеду учеников. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести бесплатное горячее питание для всех школьников.
  • Миронов считает, что это улучшит здоровье школьников и поддержит их семьи.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести бесплатное горячее питание для всех школьников.
"Государство должно обеспечивать безопасное, качественное и бесплатное горячее питание хотя бы раз в день всем школьникам, а не только ученикам начальных классов", - сказал Миронов РИА Новости.
Он считает, что это позволит улучшить здоровье школьников и поддержать их семьи. Политик рассказал, что с 1 сентября вступают в силу новые СанПиН по общественному питанию, в том числе в школах.
"Действие прежних заканчивалось, и их обновили чисто технически, содержательно ничего не поменялось", - пояснил Миронов, подчеркнув, что необходимо пересматривать не только санитарные правила, но и государственные подходы к системе школьного питания.
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