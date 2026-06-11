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Песков прокомментировал незаконные санкции ЕС в отношении российских банков - РИА Новости, 11.06.2026
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12:45 11.06.2026
Песков прокомментировал незаконные санкции ЕС в отношении российских банков

Песков: незаконные санкции ЕС в отношении российских банков не являются новыми

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что незаконные санкции ЕС в отношении российских банков — не новое явление.
  • Крупнейшие банки России уже давно находятся под санкциями.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Незаконные санкции ЕС в отношении российских банков - не новое явление, крупные банки России давно находятся под санкциями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается незаконных санкций и внешних ограничений в отношении нашей банковской системы, это не новое явление, вы знаете, что наши крупнейшие банки уже давно находятся под санкциями", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
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