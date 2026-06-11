Песков прокомментировал незаконные санкции ЕС в отношении российских банков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что незаконные санкции ЕС в отношении российских банков — не новое явление.
- Крупнейшие банки России уже давно находятся под санкциями.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Незаконные санкции ЕС в отношении российских банков - не новое явление, крупные банки России давно находятся под санкциями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается незаконных санкций и внешних ограничений в отношении нашей банковской системы, это не новое явление, вы знаете, что наши крупнейшие банки уже давно находятся под санкциями", - сказал Песков журналистам.