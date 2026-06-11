Песков рассказал, чем чреват виток эскалации напряженности вокруг Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что очередной виток эскалации напряженности вокруг Ирана чреват новыми негативными последствиями для ситуации в регионе и международной экономики.
- Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, что привело к росту цен на топливо в большинстве стран мира.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Очередной виток эскалации напряженности вокруг Ирана чреват новыми последствиями для ситуации в регионе и международной экономики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Очередной виток эскалации напряженности чреват новыми дополнительными негативными последствиями для ситуации в регионе и международной экономики в целом", - сказал Песков журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.