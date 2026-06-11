В Кремле призвали участников иранского конфликта вернуться к переговорам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кремль призывает участников иранского конфликта вернуться к переговорному процессу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил о намерении США осуществить масштабную атаку против Ирана.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Кремль призывает участников иранского конфликта к возвращению к переговорному процессу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В среду президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены осуществить масштабную атаку против Ирана. Центральное командование Пентагона в ночь на четверг сообщило, что начало удары по Ирану. Тегеран ответил ударами по базам США.
"Мы призываем все-таки к возвращению к переговорному процессу", - сказал Песков журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, которое до сих пор формально действует. Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс - страны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны периодически обмениваются отдельными ударами.