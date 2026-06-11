Путин в четверг проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
- О предстоящем совещании сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Ожидается, что в ближайшее время президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.
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