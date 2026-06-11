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В Кремле обеспокоены новым витком эскалации напряженности вокруг Ирана - РИА Новости, 11.06.2026
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12:38 11.06.2026
В Кремле обеспокоены новым витком эскалации напряженности вокруг Ирана

Песков: Кремль обеспокоен новым витком эскалации напряженности вокруг Ирана

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кремль обеспокоен новым витком эскалации напряженности вокруг Ирана и призывает стороны к сдержанности.
  • Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, что привело к росту цен на топливо в большинстве стран мира.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Кремль обеспокоен новым витком эскалации напряженности вокруг Ирана и призывает стороны к сдержанности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы обеспокоены этим, мы призываем все стороны этого конфликта к сдержанности", - сказал Песков журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
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