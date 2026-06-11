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Песков оценил ситуацию в банковском секторе - РИА Новости, 11.06.2026
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12:37 11.06.2026
Песков оценил ситуацию в банковском секторе

Песков: ситуация в банковском секторе стабильная и контролируемая

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация в российском банковском секторе стабильная и контролируемая.
  • По словам Пескова, президент РФ на совещании с правительством говорил о наличии определенных трудностей и тенденций, но подчеркнул стабильность банковской сферы.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ситуация в российском банковском секторе стабильная и абсолютно контролируемая, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Только вчера на совещании с правительством президент говорил о том, что, несмотря на имеющиеся определенные трудности, определенные тенденции, связанные с инвестиционной сдержанностью и с торможением, но все-таки ситуация абсолютно стабильная и абсолютно контролируемая, то же самое можно сказать и в отношении банковского сектора", - сказал Песков журналистам.
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