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Пентагон опроверг сообщения о проблемах с качеством воздуха в штаб-квартире - РИА Новости, 11.06.2026
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23:36 11.06.2026
Пентагон опроверг сообщения о проблемах с качеством воздуха в штаб-квартире

Парнелл: угроза в Пентагоне из-за качества воздуха оказалась ложной

CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The PentagonЗдание Пентагона в штате Вирджиния в США
Здание Пентагона в штате Вирджиния в США - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Здание Пентагона в штате Вирджиния в США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Телеканал CNN сообщил, что часть помещений Пентагона была закрыта из-за возможной угрозы в воздухе и проводилась эвакуация.
  • Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что тревога оказалась ложной и нормальная работа была возобновлена после проверки.
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл после сообщений СМИ о проблемах с качеством воздуха в штаб-квартире военного ведомства США заверил, что тревога оказалась ложной.
Телеканал CNN со ссылкой на источники ранее сообщил, что часть помещений Пентагона оказалась закрыта из-за возможной угрозы в воздухе, проводится эвакуация.
"Ранее этим утром находившихся в Пентагоне уведомили о возможной проблеме с качеством воздуха, что привело к немедленным превентивным мерам безопасности и проверке. Последующее тестирование подтвердило, что никакой угрозы не существует, и нормальная работа была возобновлена", – написал он в Х.
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