Пентагон опроверг сообщения о проблемах с качеством воздуха в штаб-квартире

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Телеканал CNN сообщил, что часть помещений Пентагона была закрыта из-за возможной угрозы в воздухе и проводилась эвакуация.
- Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что тревога оказалась ложной и нормальная работа была возобновлена после проверки.
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл после сообщений СМИ о проблемах с качеством воздуха в штаб-квартире военного ведомства США заверил, что тревога оказалась ложной.
Телеканал CNN со ссылкой на источники ранее сообщил, что часть помещений Пентагона оказалась закрыта из-за возможной угрозы в воздухе, проводится эвакуация.
"Ранее этим утром находившихся в Пентагоне уведомили о возможной проблеме с качеством воздуха, что привело к немедленным превентивным мерам безопасности и проверке. Последующее тестирование подтвердило, что никакой угрозы не существует, и нормальная работа была возобновлена", – написал он в Х.