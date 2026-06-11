В здании Пентагона произошла утечка опасного вещества, передает CNN

По его словам, прибывшие сотрудники пожарного отделения инициировали стандартные протоколы, включающие самоизоляцию сотрудников на месте происшествия. На территорию ведомства прибыли дежурные подразделения и группа по работе с опасными веществами. Подробности произошедшего управление экстренной службы не раскрывает.