В здании Пентагона произошла утечка опасного вещества, передает CNN

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Пентагоне изолировали часть помещений и проводят эвакуацию.
- Системы обнаружили проблему с качеством воздуха.
- На место прибыли пожарные расчеты и группа по работе с опасными веществами.
ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. В Министерстве войны США изолировали часть помещений и проводят эвакуацию из-за возможного загрязнения воздуха, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил в четверг, что системы "обнаружили проблему с качеством воздуха, требующую принятия мер предосторожности до тех пор, пока не определится ее значимость", — говорится в сообщении.
По его словам, прибывшие сотрудники пожарного отделения инициировали стандартные протоколы, включающие самоизоляцию сотрудников на месте происшествия. На территорию ведомства прибыли дежурные подразделения и группа по работе с опасными веществами. Подробности произошедшего управление экстренной службы не раскрывает.
По информации источников, специалисты передвигаются в помещении в противогазах и костюмах химзащиты.
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