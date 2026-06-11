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Андрей Воробьев вручил первые паспорта 30 юным жителям Подмосковья - РИА Новости, 11.06.2026
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Новости Подмосковья
 
17:22 11.06.2026
Андрей Воробьев вручил первые паспорта 30 юным жителям Подмосковья

В Подмосковье 30 жителей получили первые паспорта из рук губернатора Воробьева

© Фото : Правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев вручил первые паспорта 30 юным жителям Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил первые паспорта 30 юным жителям Подмосковья - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил первые паспорта 30 юным жителям Подмосковья
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с бойцами отряда БАРС вручил в преддверии Дня России первые паспорта гражданина РФ 30 юным жителям Подмосковья, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
В их числе – дети участников СВО, победители и призеры различных конкурсов и олимпиад, волонтеры, юнармейцы, спортсмены, музыканты и танцоры из Балашихи, Воскресенска, Пушкина, Щелкова, Подольска, Орехово-Зуева и многие другие. В Красногорск поддержать ребят также приехали их близкие.
"В присутствии наших героев мы вручаем важный документ для каждого человека – паспорт гражданина Российской Федерации, который дети получают в 14 лет. И очень приятно, что рядом с ребятами их близкие, родные. Это всегда особый момент, который запоминается на всю жизнь, наверное, во многом потому, что это другая степень самостоятельности, ответственности. С паспортом вы можете планировать настоящее, будущее, конечно, советуясь со своей семьей, близкими, друзьями. Всегда очень важно, чтобы в школе, в коллективе, в кругу друзей были те, на кого можно равняться, с кого брать пример", – отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что на церемонии присутствовали неравнодушные девочки и мальчики, которые проявили себя в самых разных сферах – в учебе, в добрых делах. Губернатор отметил, что это ценно и выразил уверенность, что в жизни их ждет успех.
Паспорт гражданина РФ получил Ярослав Орлов из Балашихи. Молодой человек углубленно изучает физику и математику, увлекается всем, что касается БПЛА, является призером Международного конкурса юных инженеров и победителем турниров по управлению дронами.
Также свой первый паспорт получила чемпионка России по акробатическому танцу и победитель Всемирной танцевальной Олимпиады в индивидуальном зачете София Сидякина из Клина, и активистка "Движения первых" Эвелина Симомина из Щелкова, которая имеет первый юношеский разряд по фигурному катанию.
Паспорт в четверг вручили Анастасии Шерстневой из Рузы. Она тоже участник "Движения Первых" и член клуба "Искорка добра", который помогает детям и семьям в трудной жизненной ситуации. Кроме того, девушка всерьез увлекается пением, состоит в вокально-хоровой студии "Алые паруса". Занимается волонтерством и Влада Комур из Щелкова, который тоже получил паспорт. Он принимает активное участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО. Полина Панина из Орехово-Зуева также в числе получивших паспорт, она помогает благоустраивать места захоронений воинов Великой Отечественной войны.
Удачи ребятам на их жизненном пути пожелали и бойцы добровольческого отряда БАРС.
 
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