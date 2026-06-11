Пашинян надеется, что Путин поздравит его с победой на выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на поздравление от президента РФ Владимира Путина в связи с победой партии "Гражданский договор" на парламентских выборах 7 июня.
- Партия Пашиняна не набрала 50% голосов, необходимых для формирования правительства, но получит нужное число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
ЕРЕВАН, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что президент РФ Владимир Путин поздравит его в связи с победой партии "Гражданский договор" на парламентских выборах 7 июня.
Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил. Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами.