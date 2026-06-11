Юрист рассказал, как действует овербукинг

Краткий пересказ от РИА ИИ Авиакомпании по закону вправе продавать больше билетов, чем есть мест в самолете, чтобы избежать убытков.

Авиакомпании продают «лишние» билеты на основе данных о пассажирах, которые отменяют поездки, опаздывают или не приходят на рейсы.

Если подсчеты авиакомпаний окажутся некорректными, они будут нести финансовую ответственность.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Авиакомпании по закону вправе продавать больше билетов, чем есть мест в самолете, чтобы таким образом избежать убытков, рассказал РИА Новости член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев.

Он отметил, что авиакомпании постоянно собирают данные в том числе о количестве пассажиров, которые отменяют поездки, опаздывают либо не приходят на конкретные рейсы. И затем они продают "лишние" билеты в соответствии с собранными данными, чтобы избежать убытков.

"Продавать больше билетов, чем мест в самолете, законно, так как такой запрет отсутствует. Договор воздушной перевозки - это обязательство доставить пассажира из одной точки в другую, при этом не обязательно тем бортом и в то время, которое указано в билете", - сообщил юрист.