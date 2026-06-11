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Юрист рассказал, как действует овербукинг - РИА Новости, 11.06.2026
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06:56 11.06.2026
Юрист рассказал, как действует овербукинг

Юрист Голендяев: по закону можно продавать больше билетов, чем мест в самолете

© iStock.com / AzmanLМужчина с багажом и билетом на самолет
Мужчина с багажом и билетом на самолет - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© iStock.com / AzmanL
Мужчина с багажом и билетом на самолет. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Авиакомпании по закону вправе продавать больше билетов, чем есть мест в самолете, чтобы избежать убытков.
  • Авиакомпании продают «лишние» билеты на основе данных о пассажирах, которые отменяют поездки, опаздывают или не приходят на рейсы.
  • Если подсчеты авиакомпаний окажутся некорректными, они будут нести финансовую ответственность.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Авиакомпании по закону вправе продавать больше билетов, чем есть мест в самолете, чтобы таким образом избежать убытков, рассказал РИА Новости член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев.
Он отметил, что авиакомпании постоянно собирают данные в том числе о количестве пассажиров, которые отменяют поездки, опаздывают либо не приходят на конкретные рейсы. И затем они продают "лишние" билеты в соответствии с собранными данными, чтобы избежать убытков.
"Продавать больше билетов, чем мест в самолете, законно, так как такой запрет отсутствует. Договор воздушной перевозки - это обязательство доставить пассажира из одной точки в другую, при этом не обязательно тем бортом и в то время, которое указано в билете", - сообщил юрист.
При этом авиакомпания будет нести финансовую ответственность, если их подсчеты оказались некорректны, заключил Голендяев.
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