Генсек ООН оценил последствия ограничения судоходства в Ормузском проливе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш считает, что последствия ограничения судоходства в Ормузском проливе будут ощущаться многие месяцы.
- Гутерреш призвал добиться полного прекращения огня и восстановления свободы судоходства.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Последствия ограничения судоходства в Ормузском проливе будут ощущаться в лучшем случае многие месяцы, считает генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш.
"Ограничения прав и свобод судоходства в Ормузском проливе и вокруг него привели к трудностям и нестабильности по всему миру. Даже при самом благоприятном сценарии последствия этих потрясений будут ощущаться многие месяцы, а больше всего пострадают развивающиеся страны", - написал он в соцсети Х.
Гутерреш призвал добиться полного прекращения огня и восстановления свободы судоходства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.