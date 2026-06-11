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Генсек ООН оценил последствия ограничения судоходства в Ормузском проливе - РИА Новости, 11.06.2026
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10:29 11.06.2026
Генсек ООН оценил последствия ограничения судоходства в Ормузском проливе

Гутерреш: ограничения в Ормузском проливе будут ощущаться многие месяцы

© POOL | Перейти в медиабанкГенсекретарь ООН Антониу Гутерреш
Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© POOL
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Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш считает, что последствия ограничения судоходства в Ормузском проливе будут ощущаться многие месяцы.
  • Гутерреш призвал добиться полного прекращения огня и восстановления свободы судоходства.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Последствия ограничения судоходства в Ормузском проливе будут ощущаться в лучшем случае многие месяцы, считает генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш.
"Ограничения прав и свобод судоходства в Ормузском проливе и вокруг него привели к трудностям и нестабильности по всему миру. Даже при самом благоприятном сценарии последствия этих потрясений будут ощущаться многие месяцы, а больше всего пострадают развивающиеся страны", - написал он в соцсети Х.
Гутерреш призвал добиться полного прекращения огня и восстановления свободы судоходства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
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