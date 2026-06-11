Опрос: 40 процентов американцев пессимистично оценивают будущее США

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 40% американцев пессимистично оценивают будущее США.

Уровень пессимизма среди американцев за 50 лет вырос на 26 процентных пунктов, с 15% до 41%.

Опрос проводился 7-8 июня среди 1,2 тысячи вероятных избирателей в США с погрешностью в 2,8 процентных пункта.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более 40% американцев пессимистично оценивают будущее США, в то время как в 1976 году этот показатель составлял лишь 15%, следует из опроса Emerson College Polling.

"Избирателей спросили, испытывают ли они в целом оптимизм, пессимизм или неуверенность в отношении будущего страны: 42% настроены оптимистично, 41% - пессимистично, а 18% - не уверены в том, что касается будущего", - говорится на сайте организации.

Кроме того, Emerson College Polling сравнила результаты схожего опроса 1976 года, в рамках которого респондентам задали аналогичный вопрос. Анализ показал, что спустя 50 лет уровень пессимизма вырос на 26 процентных пунктов (с 15% до 41%), в то время как уровень оптимизма остался практическим неизменным (в 1976 году показатель составлял 43%).