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Опрос: 40 процентов американцев пессимистично оценивают будущее США - РИА Новости, 11.06.2026
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14:36 11.06.2026 (обновлено: 14:40 11.06.2026)
Опрос: 40 процентов американцев пессимистично оценивают будущее США

Emerson College Polling: 40% американцев пессимистично оценивают будущее США

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 40% американцев пессимистично оценивают будущее США.
  • Уровень пессимизма среди американцев за 50 лет вырос на 26 процентных пунктов, с 15% до 41%.
  • Опрос проводился 7-8 июня среди 1,2 тысячи вероятных избирателей в США с погрешностью в 2,8 процентных пункта.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более 40% американцев пессимистично оценивают будущее США, в то время как в 1976 году этот показатель составлял лишь 15%, следует из опроса Emerson College Polling.
"Избирателей спросили, испытывают ли они в целом оптимизм, пессимизм или неуверенность в отношении будущего страны: 42% настроены оптимистично, 41% - пессимистично, а 18% - не уверены в том, что касается будущего", - говорится на сайте организации.
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Кроме того, Emerson College Polling сравнила результаты схожего опроса 1976 года, в рамках которого респондентам задали аналогичный вопрос. Анализ показал, что спустя 50 лет уровень пессимизма вырос на 26 процентных пунктов (с 15% до 41%), в то время как уровень оптимизма остался практическим неизменным (в 1976 году показатель составлял 43%).
Опрос проводился 7-8 июня среди 1,2 тысячи вероятных избирателей в США. Погрешность составляет 2,8 процентных пункта.
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