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В ОПЕК рассказали, кто больше всего зарабатывает на росте цен на нефть - РИА Новости, 11.06.2026
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18:45 11.06.2026
В ОПЕК рассказали, кто больше всего зарабатывает на росте цен на нефть

ОПЕК: больше всего на росте цен на нефть зарабатывают крупные страны-потребители

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг ОПЕК
Флаг ОПЕК - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг ОПЕК. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ОПЕК считает, что при росте цен на нефть гораздо больше зарабатывают крупные потребители, особенно в ОЭСР, а не нефтедобывающие страны.
  • За последние несколько лет страны ОЭСР зарабатывали примерно на 2,1 триллиона долларов в год больше от продажи нефтепродуктов, чем члены ОПЕК от своих нефтяных доходов.
  • Реальное бремя для потребителей ложится на налоги, а не на первоначальную цену, уплаченную за сырую нефть.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Считается, что рост цен на нефть в мире дает высокие доходы прежде всего нефтедобывающим странам, но на самом деле гораздо больше зарабатывают крупные потребители, особенно в ОЭСР, считает ОПЕК.
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"Нефть всегда находится в центре внимания мировых энергетических рынков. Считается, что каждое повышение цен на нефть увеличивает стоимость топлива в ущерб потребителям, одновременно принося огромный доход производителям нефти, таким как страны-члены ОПЕК. Но это заблуждение. Хотя значительные доходы действительно генерируются, они в основном зарабатываются крупными стран-потребителями нефти", - написала организация в своей брошюре "Кто что получает от импортируемой нефти?".
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Например, страны ОЭСР получают гораздо больше доходов от розничной продажи нефтепродуктов, чем добывающие страны от первоначальной продажи своей нефти, отметила ОПЕК. За последние несколько лет страны ОЭСР в среднем зарабатывали примерно на 2,1 триллиона долларов в год больше от продажи нефтепродуктов, чем члены организации от своих нефтяных доходов (2,731 триллиона против 644 миллиардов долларов).
В ОПЕК добавили, что значительная часть конечных розничных цен на нефтепродукты обусловлена ​​высокими налоговыми ставками. Например, в 2025 году средняя доля налогов в общей сумме на конечную розничную цену в странах ОЭСР увеличилась на 2 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом и достигла примерно 48%, в то время как доля налога на нефть осталась неизменной.
"Соответственно, реальное бремя для потребителей ложится на налоги, а не на первоначальную цену, уплаченную за сырую нефть. Более того, пока миллиарды долларов, полученные от налогов на нефть, являются чистым доходом для правительств стран ОЭСР, доходы от экспорта нефти стран-членов ОПЕК должны также покрывать высокие затраты на разведку, добычу и транспортировку", - заключила организация.
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