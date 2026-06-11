В ОПЕК рассказали, кто больше всего зарабатывает на росте цен на нефть

В ОПЕК добавили, что значительная часть конечных розничных цен на нефтепродукты обусловлена ​​высокими налоговыми ставками. Например, в 2025 году средняя доля налогов в общей сумме на конечную розничную цену в странах ОЭСР увеличилась на 2 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом и достигла примерно 48%, в то время как доля налога на нефть осталась неизменной.