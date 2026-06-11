В ОПЕК рассказали, кто больше всего зарабатывает на росте цен на нефть

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ОПЕК считает, что при росте цен на нефть гораздо больше зарабатывают крупные потребители, особенно в ОЭСР, а не нефтедобывающие страны.
- За последние несколько лет страны ОЭСР зарабатывали примерно на 2,1 триллиона долларов в год больше от продажи нефтепродуктов, чем члены ОПЕК от своих нефтяных доходов.
- Реальное бремя для потребителей ложится на налоги, а не на первоначальную цену, уплаченную за сырую нефть.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Считается, что рост цен на нефть в мире дает высокие доходы прежде всего нефтедобывающим странам, но на самом деле гораздо больше зарабатывают крупные потребители, особенно в ОЭСР, считает ОПЕК.
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"Нефть всегда находится в центре внимания мировых энергетических рынков. Считается, что каждое повышение цен на нефть увеличивает стоимость топлива в ущерб потребителям, одновременно принося огромный доход производителям нефти, таким как страны-члены ОПЕК. Но это заблуждение. Хотя значительные доходы действительно генерируются, они в основном зарабатываются крупными стран-потребителями нефти", - написала организация в своей брошюре "Кто что получает от импортируемой нефти?".
Например, страны ОЭСР получают гораздо больше доходов от розничной продажи нефтепродуктов, чем добывающие страны от первоначальной продажи своей нефти, отметила ОПЕК. За последние несколько лет страны ОЭСР в среднем зарабатывали примерно на 2,1 триллиона долларов в год больше от продажи нефтепродуктов, чем члены организации от своих нефтяных доходов (2,731 триллиона против 644 миллиардов долларов).
В ОПЕК добавили, что значительная часть конечных розничных цен на нефтепродукты обусловлена высокими налоговыми ставками. Например, в 2025 году средняя доля налогов в общей сумме на конечную розничную цену в странах ОЭСР увеличилась на 2 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом и достигла примерно 48%, в то время как доля налога на нефть осталась неизменной.
"Соответственно, реальное бремя для потребителей ложится на налоги, а не на первоначальную цену, уплаченную за сырую нефть. Более того, пока миллиарды долларов, полученные от налогов на нефть, являются чистым доходом для правительств стран ОЭСР, доходы от экспорта нефти стран-членов ОПЕК должны также покрывать высокие затраты на разведку, добычу и транспортировку", - заключила организация.
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