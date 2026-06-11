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В ООН предупредили о последствиях эскалации между США и Ираном - РИА Новости, 11.06.2026
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21:53 11.06.2026
В ООН предупредили о последствиях эскалации между США и Ираном

Дюжаррик: эскалация между США и Ираном грозит миру непредвиденными последствиями

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что эскалация между США и Ираном может привести к непредвиденным последствиям для всего мира.
ООН, 11 июн - РИА Новости. Эскалация между США и Ираном может привести к непредвиденным последствиям для всего мира, заявил представитель генсека Организации объединенных наций Стефан Дюжаррик.
"Это может спровоцировать полномасштабное возобновление конфликта с непредсказуемыми последствиями для региона и мира в целом, особенно для наиболее уязвимых стран", - сообщил журналистам Дюжаррик.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее выразил беспокойство, что нынешняя ситуация на Ближнем Востоке после обмена ударами между США и Ираном может привести к полномасштабному возобновлению конфликта.
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) 10 июня сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на то, что иранцы сбили вертолет Apache. Как утверждает CENTCOM, в ходе операции были поражены иранские объекты ПВО, наземные станции управления и РЛС наблюдения вблизи Ормузского пролива. В ответ Иран атаковал базы США на Ближнем Востоке.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Генсек ООН призвал США и Иран прекратить огонь на Ближнем Востоке
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В миреИранСШАБлижний ВостокСтефан ДюжаррикАнтониу ГутеррешООНВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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