В ООН предупредили о последствиях эскалации между США и Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что эскалация между США и Ираном может привести к непредвиденным последствиям для всего мира.
ООН, 11 июн - РИА Новости. Эскалация между США и Ираном может привести к непредвиденным последствиям для всего мира, заявил представитель генсека Организации объединенных наций Стефан Дюжаррик.
"Это может спровоцировать полномасштабное возобновление конфликта с непредсказуемыми последствиями для региона и мира в целом, особенно для наиболее уязвимых стран", - сообщил журналистам Дюжаррик.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее выразил беспокойство, что нынешняя ситуация на Ближнем Востоке после обмена ударами между США и Ираном может привести к полномасштабному возобновлению конфликта.
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) 10 июня сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на то, что иранцы сбили вертолет Apache. Как утверждает CENTCOM, в ходе операции были поражены иранские объекты ПВО, наземные станции управления и РЛС наблюдения вблизи Ормузского пролива. В ответ Иран атаковал базы США на Ближнем Востоке.